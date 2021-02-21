Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 20 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Haftalık düzende Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri MP TV ile Youtube canlı yayında şanslı numaraları belirlenen MPİ Sayısal Loto sonuçları bugün (20 Şubat 2021) duyuruldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) İLE Sisal Şans ortaklığından yenilenerek peş peşe gelen devirler sonucu 113 Milyon Türk lirası gibi çılgın bir büyük ikramiye tutarına ulaşan oyunu Milli Piyango Online üzerinde oynayan ve kazandıran numaraları merak eden şans oyunu severler 20 Şubat MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (20 ŞUBAT)

Milli Piyango Online ile 20 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve şanslı numaralarla MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;