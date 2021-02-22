Borçlusuna ulaşamayınca sevgilisini kullandı! Araca bindirip kurşun yağdırdı!

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan Gökevler Mahallesi'nde 12 Şubat Cuma günü sabah saatlerinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti: C.B. isimli bir kişi, aramalarına cevap vermeyen A.P.'ye ulaşabilmek için kız arkadaşıyla bir plan yaptı.

SAHTE HESAPLA MESAJ ATTIRDI



C.B., kız arkadaşı E.D.'ye, sahte bir sosyal medya hesabı açtırarak A.P.'ye mesaj attırdı. A.P.'nin mesajlara karşılık vermesiyle sohbete başlayan E.D., bir buluşma ayarladı. İstediğini alan çift buluşma için arabayla A.P.'nin yaşadığı evin önüne geldi. Aracın içerisine saklanan C.B., A.P.'nin gelmesini beklemeye başladı.

KURŞUN YAĞDIRDI



Arka koltukta saklanan C.B., A.P.'nin arabaya binmesiyle belindeki silahı çıkartarak borçlusuna ateş açmaya başladı. Silahlı saldırgan, açılan ateş sonucu ağır yaralanan A.P.'yi araçtan atarak olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. A.P. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İZLERİ SİLMEK İÇİN OTO YIKAMAYA GİTMİŞ



Olayla ilgili çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin saldırının ardından oto yıkamaya gittiğini tespit eden polis, adrese baskın düzenledi. C.B.'nin, A.P.'yi vurduktan hemen sonra oto yıkamaya gelerek kan izlerini temizlettirmeye çalıştığı ortaya çıktı.

TABANCAYI TOPRAĞA GÖMMÜŞ



Olay yerinde yakalanan C.B., saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kullandığı silahı toprağa gömdüğünü ve kız arkadaşının da şoka girip sağlık merkezine gittiğini ifade etti. Polis, C.B. ve sevgilisi E.D.'yi gözaltına alırken, saldırıda kullanılan silaha el koydu. Gözaltına alınan çift emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.