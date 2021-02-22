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Giriş Tarihi: 22.2.2021 14:57 Son Güncelleme: 22.3.2021 09:46

Son dakika haberi: abluka altına alındı! Polisten helikopterli denetim

EMİR SOMER EMİR SOMER
BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Son dakika haberi: Esenyurt abluka altına alındı! Polisten helikopterli denetim

Son dakika haberi: Polisi, ’ta geniş çaplı bir denetim uygulaması başlattı. Birçok bölgede kontrol noktaları oluşturuldu ve yollar kapatıldı. Çok sayıda kişiye GBT sorgulaması yapılırken, araçlar ise didik didik arandı. Helikopter ve yunus ekiplerinin de katıldığı çalışmaların akşam saatlerine kadar devam edeceği belirtildi.

İstanbul'dan son dakika haberi... İstanbul Polisi, Esenyurt'ta geniş çaplı bir denetim uygulaması başlattı. Birçok bölgede kontrol noktaları oluşturuldu ve yollar kapatıldı. Çok sayıda kişiye GBT sorgulaması yapılırken, araçlar ise didik didik arandı. Helikopter ve yunus ekiplerinin de katıldığı çalışmaların akşam saatlerine kadar devam edeceği belirtildi.

İstanbul Esenyurt'ta, çalıntı araçlara ve firari kişilere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe genelinde bulunan on farklı bölgede denetim noktası oluşturuldu, yollar kapatıldı. Polis, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaparken çok sayıda araçta da detaylı arama gerçekleştirdi.

21.00'E KADAR DEVAM EDECEK

Önleyici Hizmetler Polisi tarafından yürütülen çalışmaların saat 21.00'a kadar devam edeceği belirtildi.

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Son dakika haberi: Esenyurt abluka altına alındı! Polisten helikopterli denetim
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