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Son dakika: Kanlar içerisinde yere yığılmıştı! 8 yaşındaki Kerem'den acı haber geldi

Son dakika haberi: 'ta sokak köpeğinin peşinden koşarken yola atlayan ve araba çarpması sonucu ağır yaralanan 8 yaşındaki Kerem D., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazaya karışan ve yaralı çocuğu hastaneye kaldırmak yerine olay yerinden kaçan aracın sürücüsü ise gözaltına alındı.

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Giriş Tarihi: 22.2.2021 09:11 ABONE OL
Son dakika: Kanlar içerisinde yere yığılmıştı! 8 yaşındaki Kerem'den acı haber geldi

İstanbul Esenyurt'ta sokak köpeğinin peşinden koşarken yola atlayan ve araba çarpması sonucu ağır yaralanan 8 yaşındaki Kerem D., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazaya karışan ve yaralı çoğu hastaneye kaldırmak yerine olay yerinden uzaklaşan aracın sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaza, Esenyurt ilçesi Haramidere TEM Bağlantı yolu üzerinde geçtiğimiz gün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 8 yaşındaki Kerem D., arkadaşıyla beraber sokak köpeğini kovalarken yola atlamış ve bir arabanın kendisine çarpması sonucu kanlar içerisinde yere yığılmıştı. Yaşanan kaza sonucu ağır yaralanan Kerem D. hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri Kerem'e vurduktan sonra kayıplara karışan şüpheli sürücüyü yakalamak için çalışma başlatmıştı.

MİNİK KEREM'DEN ACI HABER GELDİ

Araba çarpması sonucunda yere ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan minik Kerem'den acı haber geldi. Kerem D.'nin, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

ŞÜPHELİ SÜRÜCÜ YAKALANDI

Yaşanan olayın ardından çalışma başlatan İstanbul Polisi, kazaya karışan aracın sürücüsü olduğu ileri sürülen M.K. isimli bir şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli M.K.'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Son dakika: Kanlar içerisinde yere yığılmıştı! 8 yaşındaki Kerem'den acı haber geldi
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