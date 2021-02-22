Son dakika: Kanlar içerisinde yere yığılmıştı! 8 yaşındaki Kerem'den acı haber geldi

Kaza, Esenyurt ilçesi Haramidere TEM Bağlantı yolu üzerinde geçtiğimiz gün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 8 yaşındaki Kerem D., arkadaşıyla beraber sokak köpeğini kovalarken yola atlamış ve bir arabanın kendisine çarpması sonucu kanlar içerisinde yere yığılmıştı. Yaşanan kaza sonucu ağır yaralanan Kerem D. hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri Kerem'e vurduktan sonra kayıplara karışan şüpheli sürücüyü yakalamak için çalışma başlatmıştı.