Son dakika: Kanlar içerisinde yere yığılmıştı! 8 yaşındaki Kerem'den acı haber geldi

İstanbul Esenyurt'ta sokak köpeğinin peşinden koşarken yola atlayan ve araba çarpması sonucu ağır yaralanan 8 yaşındaki Kerem D., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazaya karışan ve yaralı çoğu hastaneye kaldırmak yerine olay yerinden uzaklaşan aracın sürücüsü ise gözaltına alındı.
Kaza, Esenyurt ilçesi Haramidere TEM Bağlantı yolu üzerinde geçtiğimiz gün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 8 yaşındaki Kerem D., arkadaşıyla beraber sokak köpeğini kovalarken yola atlamış ve bir arabanın kendisine çarpması sonucu kanlar içerisinde yere yığılmıştı. Yaşanan kaza sonucu ağır yaralanan Kerem D. hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri Kerem'e vurduktan sonra kayıplara karışan şüpheli sürücüyü yakalamak için çalışma başlatmıştı.
MİNİK KEREM'DEN ACI HABER GELDİ
Araba çarpması sonucunda yere ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan minik Kerem'den acı haber geldi. Kerem D.'nin, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.