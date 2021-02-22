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'de 18 kırsal mahalledeki sokağa çıkma yasağı sona erdi

'in , ve ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon nedeniyle 18 mahalle ve mezralarında ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi.

DHA
Giriş Tarihi: 22.2.2021 22:57 ABONE OL
Mardin'de 18 kırsal mahalledeki sokağa çıkma yasağı sona erdi

Valilik'ten yapılan açıklamada, Kızıltepe, Mazıdağı ve Derik ilçeleri kırsalında 18 mahalle ve mezralarında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağının sona erdiği duyuruldu. Açıklamada, "Kırsal bölgelerde faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınakları depo alanlarını tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek amacıyla operasyon icra edileceği, operasyon icra edilen bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, 22 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 06.00 itibariyle bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Mazıdağı ilçesi Meşeli, Yalınağaç Ürünlü, Yevri, Armağan, Konur, Kocaköy mahalleleri ve mezralarında, Derik ilçesi, Çayköy, Bozok, Kelek, Gündik, Harmanlı, Giriktepe mahalleleri ve mezralarında, Kızıltepe ilçesi, Akçapınar, Gürmeşe, Çimenlik, Örencik, Doğanlı mahalleleri ve mezralarında sınırlı olmak üzere ilan edilen sokağa çıkma yasağı, icra edilen operasyonlar sona erdiğinden kaldırılmıştır" denildi.

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Mardin'de 18 kırsal mahalledeki sokağa çıkma yasağı sona erdi
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