MSÜ geç başvuru ne zaman ve ücreti ne kadar? 2021 MSÜ geç başvuru işlemleri ile tarih detayı!

MSÜ geç başvuruları ile ilgili son günlerde araştırmalar epey yoğunluk kazandı. Yarın bitecek olan başvurularla ilgili olarak askeri personel olmak isteyen adaylar geç başvuru tarihi de önem taşıyor. Henüz başvuruda bulunmamış olan adaylar MSÜ geç başvuru nasıl yapılır, ne zaman ve ücreti ne kadar gibi sorulara yanıt arıyor. Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na katılım sağlayabilmek için tek şansları, belirtilen geç başvuru tarihinde işlemlerini gerçekleştirmek. İşte MSÜ geç başvuru ile ilgili tüm detaylar…
MSÜ geç başvuru tarihleri üniversite eğitimini Milli Savunma Üniversitesi'nde tamamlamak isteyen adayların gündemine geliyor. MSÜ başvuruları 27 Ocak tarihinde başlayacak ve 23 Şubat'ta sona erecek. Geç başvuru günü ise 3 Mart olarak açıklandı. MSÜ geç başvuruları ile ilgili detaylar şöyle,
BAŞVURU SÜRESİ : 27 Ocak-23 Şubat 2021 (Sınav ücreti ödeme için son gün, 24 Şubat 2021)
SINAV TARİHİ : 4 Nisan 2021
SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 135 dakika
SINAV ÜCRETİ : 110,00 TL
GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 3 Mart 2021 (Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti,
%50 artırımlı olarak aynı gün ödenmelidir.)
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklardır.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.