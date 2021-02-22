SON DAKİKA HABERİ: İlkay-Emel Tokkal ve küçük Ali Doruk'u katleden zanlı Mehmet Şerif Boğa'ya PKK soruşturması

Eskişehir'de İlkay-Emel Tokkal ve küçük Ali Doruk'u öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı Mehmet Şerif Boğa hakkında sosyal medyada paylaştığı PKK'lı teröristlerin mezarı başındaki fotoğraflar nedeniyle yeni bir soruşturma başlatıldı.
NE OLMUŞTU?
Eskişehir'de bir aile yok oldu. Cep telefonu tamircisi İlkay Tokkal ile eşi Emel Tokkal'a geçen Salı ulaşılamadı. Bunun üzerine yakınları polisi aradı. İhbar üzerine yola çıkan ekipler çiftin kapısını çaldı.
TOKKAL AİLESİ BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Kapının kapalı olması üzerine çilingir yardımıyla eve giren ekipler, İlkay Tokkal (42), eşi Emel Tokkal (41) ile çiftin 4 yaşındaki oğulları Ali Doruk'un cansız bedenleriyle karşılaştı. Tokkal ailesinin bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.
TOPLAM 13 BIÇAK DARBESİ
İlkay Tokkal'ın 7, Emel Tokkal ve Doruk'un 3'er kez bıçaklandığı saptandı. Olayla ilgili polis ekipleri, İlkay Tokkal'ın ilk eşinden olan 19 yaşındaki oğlu Buğra Can Tokkal ile iki çocuk babası eski iş ortağı Mehmet Şerif Boğa, eşi Hediye Boğa ve esnaf komşusu Ersin D.'nin de aralarında olduğu 13 şüpheliyi gözaltına aldı.
KATİL ZANLISI ESKİ ORTAK MEHMET ŞERİF BOĞA ÇIKTI
Alınan ifadeler ve deliller ışığında Tokkal ailesi cinayetinin, katil zanlısının eski ortağı Mehmet Şerif Boğa olduğu anlaşıldı. Boğa'nın cinayetleri işledikten sonra evin ışıklarını kapatıp dışarı çıktığı ve yakındaki bir duraktan taksiye binerek olay yerinden ayrıldığı ortaya çıktı.
Boğa, akrabası Fesih Yiğit ile dayısı Zeki Oğuz sevk edildikleri mahkemede tutuklandı. Son olarak katliamdan bir süre önce yaşanan bir olay ise dikkatlerden kaçmadı.
Sabah internetin ulaştığı bilgilere göre; yaklaşık 4 ay önce İlkay Tokkal, kaybettiği babasının fotoğrafını Facebook hesabında yayınladı.
Tokkal, paylaşımına 'Nerdesin be babam. Hani gelecektin sen' notunu yazdı. Tokkal'ın sevenleri ve yakınları da başsağlığı mesajları yolladı.O isimler arasında katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa da vardı. Boğa, eski ortağı Tokkal'ın paylaşımının altına 'Mekanı cennet olsun nur içinde yatsın' yorumunu yaptı. Tokkal'ın da bu yoruma beğeni bıraktığı görüldü.
Öte yandan İlkay Tokkal ve 4 yaşındaki oğlu Ali Doruk Tokkal'ın neşeli görüntüleri ortaya çıktı. Bir akrabası tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde baba Tokkal'ın sırtına Ali Doruk Tokkal'ın minik elleriyle masaj yaptığı görüntülendi.