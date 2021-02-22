SON DAKİKA HABERİ: İlkay-Emel Tokkal ve küçük Ali Doruk'u katleden zanlı Mehmet Şerif Boğa'ya PKK soruşturması

Sabah internetin ulaştığı bilgilere göre; yaklaşık 4 ay önce İlkay Tokkal, kaybettiği babasının fotoğrafını Facebook hesabında yayınladı.

Tokkal, paylaşımına 'Nerdesin be babam. Hani gelecektin sen' notunu yazdı. Tokkal'ın sevenleri ve yakınları da başsağlığı mesajları yolladı.O isimler arasında katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa da vardı. Boğa, eski ortağı Tokkal'ın paylaşımının altına 'Mekanı cennet olsun nur içinde yatsın' yorumunu yaptı. Tokkal'ın da bu yoruma beğeni bıraktığı görüldü.

Öte yandan İlkay Tokkal ve 4 yaşındaki oğlu Ali Doruk Tokkal'ın neşeli görüntüleri ortaya çıktı. Bir akrabası tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde baba Tokkal'ın sırtına Ali Doruk Tokkal'ın minik elleriyle masaj yaptığı görüntülendi.