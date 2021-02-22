SON DAKİKA HABERİ: Whatsapp'tan 'gizlilik sözleşmesi' açıklaması! Gizlilik sözleşmesini kabul etmezseniz hesabınıza ne olacak?

Gelen tepkiler üzerine WhatsApp, yeni gizlilik sözleşmesinin onaylanma tarihini 15 Mayıs'a ertelemişti. Mesajlaşma platformu söz konusu sözleşmeyi kabul etmeyenlerin hesaplarına bu tarihten itibaren ne olacağı açıklandı.

Açıklamaya göre, WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesini bu tarihe kadar kabul etmeyen hesaplar birkaç gün boyunca hesaplarına gelen mesaj ve aramaları bildirim olarak görebilecek ancak uygulamayı bunları okumak ya da yanıtlamak için kullanamayacak.