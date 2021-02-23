4 katlı apartmanın çatı katı yandı

Yangın, gece yarısı, İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi Sadıkzade Sokak'taki 4 katlı apartmanın çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Evde bulunan 3 kişilik aile, dumanları fark edince dışarı kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının sıçrama ihtimaline karşı yan binalarda oturanlar tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.



Yangında çatı katı kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.