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4 katlı apartmanın çatı katı yandı

’da 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi.

DHA
Giriş Tarihi: 23.2.2021 10:51 ABONE OL
4 katlı apartmanın çatı katı yandı

Yangın, gece yarısı, İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi Sadıkzade Sokak'taki 4 katlı apartmanın çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Evde bulunan 3 kişilik aile, dumanları fark edince dışarı kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının sıçrama ihtimaline karşı yan binalarda oturanlar tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangında çatı katı kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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4 katlı apartmanın çatı katı yandı
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