7’den 70’e eğitim, hobi ve meslek kursları sürüyor

Adana'nın Yüreğir Belediyesi kültürevlerinde her yaşa yönelik ücretsiz kurslar yılın 12 ayı devam ediyor. Her biri okul niteliğinde olan kültürevlerinden 7'den 70'e her yaştan insan faydalanıyor. Eğitim-öğretim döneminde ücretsiz olarak verilen ders takviye kursları ile birçok öğrencinin okullara yerleşmesine katkı sağlayan kültürevleri, yetişkinlere yönelik düzenlenen hobi ve meslek kursları ile ilgi görüyor.

90 ayrı branşta 800'e yakın kurs verilen kültürevlerinden yılda yaklaşık 30 bin insan faydalanıyor. Okul öncesi eğitim, eğitime destek kursları, kadınlara yönelik geleneksel el sanatları ve hobi kursları, resim, müzik, spor ve meslek kurslarına mahalle sakinleri yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle Yüreğirli çocukları ve gençleri sokağın olumsuz koşullarından uzak tutmayı hedeflediklerini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, herkesi kültürevlerindeki ücretsiz kurslara davet etti.