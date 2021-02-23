Adamkayalara Kolay Ulaşım İçin Proje Hazırlandı

Erdemli İlçe Kaymakamı Avni Kula, İlçe Jamdarma Komutanı Yarbay Erhan Erdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Serdal Kaya, Kızkalesi Mahalle Muhtarı Murat Kale ile turizmciler, Adamkayalara, tehlikesiz ve daha rahat ziyaretin gerçekleşebilmesi için yerinde incelemelerde bulundu.

Adamkayaları ve bölgedeki ören yerlerini gezen heyet, adına konuşan AK Parti Erdemli ilçe başkanı Serdal Kaya, Adamkayaları ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin daha kolay ulaşım ve gezmelerini sağlamak, koruma altına almak için bölge için yeni bir proje hazırlandığını, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne sunulduğunu buradan çıkacak karara göre hareket edileceğini söyledi.





Kaya, Adamkayalara yapılacak güvenlikli merdivenlerin yapılmasıyla aynı zamanda kayalardaki kabartmaların da güvenlik altına alınmış olacağını kaydetti. Daha sonra Kızkalesi'ni gezen heyet, Kızkalesi muhtarı Murat Kale'den Kızkalesi'nin sorunlarını dinledi.

Kızkalesi'nin (ada kale) gece aydınlatma sorununun çözüleceği sözünü aldıklarını, aynı zamanda teknelerin rahat yanaşıp taşıma yapabileceği güvenlikli kalıcı bir iskele yapımı için de görüşmeler yapıldığı bildirildi.