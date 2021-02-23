Bakırköy’de koca TIR köprüye sıkıştı Trafik kilitlendi

Olay İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunan Menekşe Kavşağı'nda saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre TIR şoförü aracını yeterli yükseklikte bulunmayan köprünün altından geçirmeye çalışınca olduğu yerde sıkışıp kaldı. TIR'ın sıkışmasıyla trafik durma noktasına geldi. Şoför birkaç denemenin ardından TIR'ı kendi imkanlarıyla sıkıştığı yerden kurtarmayı başardı.

TEPKİYE NEDEN OLDU

Geri geri gelerek sıkıştığı yerden kurtulan TIR'ın başka bir güzergahı kullanarak olay yerinden uzaklaşmasıyla trafik de normale döndü. Yol üzerinde bulunan diğer sürücüler TIR şoförünün sığmayacağını bile bile köprünün altından geçmeye çalışmasına tepki gösterdi.