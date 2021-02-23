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’de koca TIR köprüye sıkıştı Trafik kilitlendi

’de, bir TIR köprünün altına sıkıştı. Trafiğin kilitlenmesine sebep olan TIR kendi imkanlarıyla sıkıştığı yerden kurtularak yoluna devam etti.

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Giriş Tarihi: 23.2.2021 20:49 ABONE OL
Bakırköy’de koca TIR köprüye sıkıştı Trafik kilitlendi

Olay İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunan Menekşe Kavşağı'nda saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre TIR şoförü aracını yeterli yükseklikte bulunmayan köprünün altından geçirmeye çalışınca olduğu yerde sıkışıp kaldı. TIR'ın sıkışmasıyla trafik durma noktasına geldi. Şoför birkaç denemenin ardından TIR'ı kendi imkanlarıyla sıkıştığı yerden kurtarmayı başardı.

TEPKİYE NEDEN OLDU
Geri geri gelerek sıkıştığı yerden kurtulan TIR'ın başka bir güzergahı kullanarak olay yerinden uzaklaşmasıyla trafik de normale döndü. Yol üzerinde bulunan diğer sürücüler TIR şoförünün sığmayacağını bile bile köprünün altından geçmeye çalışmasına tepki gösterdi.

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Bakırköy’de koca TIR köprüye sıkıştı Trafik kilitlendi
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