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silah sesleriyle uyandı! Tartıştıkları kişiyi bacaklarından vurdular

İstanbul 'nde sabah saatlerinde silahlı kavga meydana geldi. İddiaya göre Samet U., alacak verecek meselesinden husumetli olduğu iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganların yere düşen Samet U.'nun bacaklarına sıktığı o anlar, güvenlik kameraları tarafından işte böyle kaydedildi.

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Giriş Tarihi: 23.2.2021 11:12 ABONE OL
Beylikdüzü silah sesleriyle uyandı! Tartıştıkları kişiyi bacaklarından vurdular

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde sabah saat 08.30 sıralarında yaşanan olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti: Samet U.(24) isimli bir kişi evinden çıktığı esnada alacak verecek meselesinden husumetli olduğu ileri sürülen iki kişi tarafından durduruldu.

BACAKLARINA SIKTILAR

Taraflar kısa süre tartışmaya başlayınca, saldırganlardan biri Samet U.'yu önce iterek yere düşürdü sonra da belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı. Samet U. iki bacağından vurularak yaralandı. Saldırganlar yaşanan olayın ardından kaçarak olay yerinden uzaklaşırken silah sesleriyle uyanan mahalle sakinleri ise durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

POLİS O SALDIRGANLARI ARIYOR

Bacaklarından vurularak yaralanan Samet U. hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırının yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Polisin konuyla ilgili incelemelerinin devam ettiği belirtilirken, Samet U.'nun ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Beylikdüzü silah sesleriyle uyandı! Tartıştıkları kişiyi bacaklarından vurdular
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