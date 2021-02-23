Beylikdüzü silah sesleriyle uyandı! Tartıştıkları kişiyi bacaklarından vurdular

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde sabah saat 08.30 sıralarında yaşanan olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti: Samet U.(24) isimli bir kişi evinden çıktığı esnada alacak verecek meselesinden husumetli olduğu ileri sürülen iki kişi tarafından durduruldu.

BACAKLARINA SIKTILAR



Taraflar kısa süre tartışmaya başlayınca, saldırganlardan biri Samet U.'yu önce iterek yere düşürdü sonra da belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı. Samet U. iki bacağından vurularak yaralandı. Saldırganlar yaşanan olayın ardından kaçarak olay yerinden uzaklaşırken silah sesleriyle uyanan mahalle sakinleri ise durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

POLİS O SALDIRGANLARI ARIYOR



Bacaklarından vurularak yaralanan Samet U. hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırının yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Polisin konuyla ilgili incelemelerinin devam ettiği belirtilirken, Samet U.'nun ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.