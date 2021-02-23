Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika "Yasaklar ne zaman bitiyor?" açıklaması! Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ederken normalleşme sürecine dair son dakika gelişmeleri milyonların gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak yaptığı son açıklamada Mart ayında vaka sayıları göz önüne alınarak kısıtlamaların kaldırılacağı müjdesini vermişti. Bu noktada "Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, yasaklar ne zaman kalkacak?" soruları yanıt arıyor. Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri genelgede yer alan bilgiye göre; 21.00-05.00 aralığında uygulanıyor.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, YASAKLAR NE ZAMAN KALKIYOR?

Aralık ayından bu yana uygulanmaya devam eden kısıtlamalar, her gün milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alırken vakalardaki düşüş sonrası gözler normalleşme kararına çevrilmişti. Beklenen açıklama 17 Şubat tarihli Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı ve diğer tüm yasaklar Mart ayı itibarıyla kademeli olarak kaldırılacak.