İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı saatleri: Sokağa çıkma yasağı ile diğer tüm yasaklar ne zaman bitecek, kalkacak?

Türkiye'de bir süredir hafta içi belirli saatler aralığında hafta sonu ise 56 saat boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağının yanı sıra kafe, restoran, lokanta gibi mekânlarda bir süredir gel-al ve paket servis şeklinde hizmet veriyor. Kısıtlamalar ve yasakların kaldırılacağı tarih ile ilgili açıklama ise geçtiğimiz gün Başkan Erdoğan tarafından Kabine Toplantısının ardından yapıldı. Erdoğan yasaklarla ilgili, "Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır." Dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında hafta içi akşam 21.00 ile sabah 05.00 aralığında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Hafta sonu yasağı ise Cuma günü 21.00'da başlıyor ve 56 saat boyunca devam ediyor.

YASAKLAR VE KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlamalarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Erdoğan, hafta sonu yasaklar ne zaman kalkacak sorusuna şu yanıtı verdi: "Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz."