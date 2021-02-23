Mübarek Miraç Kandili 2021 ne zaman? Diyanet İşleri dini günler takvimi ile Miraç Kandili tarihi

İslam alemi için bu yıl ikinci kandil olacak olan Miraç Kandili için geri sayım başladı. Regaip Kandili'nin ardından Mübarek üç aylardan Recep ayı içerisinde yer alan Miraç Kandili'nde dualar edilecek, ibadetler yapılacak. Üç ayların içerisinde yer alan kandil günleri tarihleriyle birlikte merak edilirken vatandaşlar '' Miraç Kandili ne zaman?'' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Miraç, islam inancında, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in miraca yükselmesi hadisesidir. Mirac kelimesi, aslen "yükseğe çıkma" anlamına gelen söz, Arapça uruc (merdiven) kökünden gelir. Diyanet İşleri dini günler takvimine göre, Miraç Kandili ne zaman ve hangi güne denk geliyor?
Miraç Kandili ne zaman sorusuyla birlikte binlerce vatandaş bu yıl gerçekleşecek olan kandil günlerini araştırmaya başladı. İşte 2021 Diyanet takvimine göre Miraç Kandili ve kandil günleri tarihleri...
Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç Kandili; 10 Mart 2021, Çarşamba günü idrak edilecek.
Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç Kandili; 10 Mart 2021, Çarşamba günü idrak edilecek.
Miraç kelime manası olarak "merdiven", "yükselecek yer", "en yüksek makam" anlamına gelmektedir. Miraç Kandili Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gecedir. Mirâç, rahmet ve hikmet dolu bu gecede, Peygamberimizin Mescid-i Aksâ'dan göklere yükselip Yüce Allah'tan vahiy almasıdır.
Miracın bir diğer hediyesi ise "Âmenerrasulü" diye başlayan Bakara suresinin son iki ayetidir. Her gün yatsı namazından sonra bu ayetler okunur, iman dile getirilir.
Mirâç, Cenab-ı Hak'tan gelen davete icabet ederek kulluğun gereklerini yerine getirerek, her adımda O'na yaklaşmaktır. Mirâç, maddeden uzaklaşarak manaya ulaşmak; fânî olandan vazgeçip bâkî olana yönelmektir.
Berat Kandili 7 Nisan Salı günü gerçekleşecek. Ramazan ayının son on gününde aranan ve Kuran-ı Kerim'in indirildiği Kadir Gecesi ise 19 Mayıs Salı günü ihya edilecek.
Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs , 2020.
Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs, 2020.
Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs , 2020.
Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs , 2020.
Regaip Kandili: 27 Şubat Perşembe
Miraç Kandili: 21 Mart Cumartesi
Berat Kandili: 7 Nisan Salı
Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020
Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020
Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020
Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020
Aşure Günü 29 Ağustos 2020
Mevlid Kandili 28 Ekim 2020