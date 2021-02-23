Mübarek Miraç Kandili 2021 ne zaman? Diyanet İşleri dini günler takvimi ile Miraç Kandili tarihi

İslam alemi için bu yıl ikinci kandil olacak olan Miraç Kandili için geri sayım başladı. Regaip Kandili'nin ardından Mübarek üç aylardan Recep ayı içerisinde yer alan Miraç Kandili'nde dualar edilecek, ibadetler yapılacak. Üç ayların içerisinde yer alan kandil günleri tarihleriyle birlikte merak edilirken vatandaşlar '' Miraç Kandili ne zaman?'' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Miraç, islam inancında, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in miraca yükselmesi hadisesidir. Mirac kelimesi, aslen "yükseğe çıkma" anlamına gelen söz, Arapça uruc (merdiven) kökünden gelir. Diyanet İşleri dini günler takvimine göre, Miraç Kandili ne zaman ve hangi güne denk geliyor?

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN? 2020 DİYANET KANDİL GÜNLERİ

Miraç Kandili ne zaman sorusuyla birlikte binlerce vatandaş bu yıl gerçekleşecek olan kandil günlerini araştırmaya başladı. İşte 2021 Diyanet takvimine göre Miraç Kandili ve kandil günleri tarihleri...

Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç Kandili; 10 Mart 2021, Çarşamba günü idrak edilecek.