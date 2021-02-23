Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Mübarek Miraç Kandili 2021 ne zaman? Diyanet İşleri dini günler takvimi ile Miraç Kandili tarihi

Mübarek 2021 ne zaman? Diyanet İşleri dini günler takvimi ile Miraç Kandili tarihi

Mübarek üç aylardan ilki olan Recep Ayı içerisinde bulunan tarihine kısa süre kaldı. Üç aylar içerisinde ibadetlerini artıran müslümanlar, aynı zamanda nefisleri ile daha fazla mücadele ederek günahlardan kaçınıyor. Miraç, efendimiz Hz. Muhammed'in Mescid'i Aksa'dan gökyüzüne yükselmesini ifade ediyor. Tüm İslam alemi için en önemli ve mübarek günler arasında yer alan kandil günleri merakla sorgulanmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi'ne göre Miraç Kandili ne zaman ve hangi güne denk geliyor?

Giriş Tarihi: 23.2.2021 11:18 Son Güncelleme: 23.2.2021 11:18 ABONE OL
Mübarek Miraç Kandili 2021 ne zaman? Diyanet İşleri dini günler takvimi ile Miraç Kandili tarihi

İslam alemi için bu yıl ikinci kandil olacak olan Miraç Kandili için geri sayım başladı. Regaip Kandili'nin ardından Mübarek üç aylardan Recep ayı içerisinde yer alan Miraç Kandili'nde dualar edilecek, ibadetler yapılacak. Üç ayların içerisinde yer alan kandil günleri tarihleriyle birlikte merak edilirken vatandaşlar '' Miraç Kandili ne zaman?'' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Miraç, islam inancında, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in miraca yükselmesi hadisesidir. Mirac kelimesi, aslen "yükseğe çıkma" anlamına gelen söz, Arapça uruc (merdiven) kökünden gelir. Diyanet İşleri dini günler takvimine göre, Miraç Kandili ne zaman ve hangi güne denk geliyor?

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN? 2020 DİYANET KANDİL GÜNLERİ

Miraç Kandili ne zaman sorusuyla birlikte binlerce vatandaş bu yıl gerçekleşecek olan kandil günlerini araştırmaya başladı. İşte 2021 Diyanet takvimine göre Miraç Kandili ve kandil günleri tarihleri...

Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç Kandili; 10 Mart 2021, Çarşamba günü idrak edilecek.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN? 2020

Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç Kandili; 10 Mart 2021, Çarşamba günü idrak edilecek.

MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ VE ANLAMI NEDİR?

Miraç kelime manası olarak "merdiven", "yükselecek yer", "en yüksek makam" anlamına gelmektedir. Miraç Kandili Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gecedir. Mirâç, rahmet ve hikmet dolu bu gecede, Peygamberimizin Mescid-i Aksâ'dan göklere yükselip Yüce Allah'tan vahiy almasıdır.

Miracın bir diğer hediyesi ise "Âmenerrasulü" diye başlayan Bakara suresinin son iki ayetidir. Her gün yatsı namazından sonra bu ayetler okunur, iman dile getirilir.

Mirâç, Cenab-ı Hak'tan gelen davete icabet ederek kulluğun gereklerini yerine getirerek, her adımda O'na yaklaşmaktır. Mirâç, maddeden uzaklaşarak manaya ulaşmak; fânî olandan vazgeçip bâkî olana yönelmektir.

BERAT KANDİLİ VE KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Berat Kandili 7 Nisan Salı günü gerçekleşecek. Ramazan ayının son on gününde aranan ve Kuran-ı Kerim'in indirildiği Kadir Gecesi ise 19 Mayıs Salı günü ihya edilecek.

2020 RAMAZAN AYI, 24 NİSAN'DA BAŞLAYACAK

Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs , 2020.

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs, 2020.

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs , 2020.

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs , 2020.

2020 KANDİL TARİHLERİ VE DİNİ GÜNLER

Regaip Kandili: 27 Şubat Perşembe

Miraç Kandili: 21 Mart Cumartesi

Berat Kandili: 7 Nisan Salı

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020

ARKADAŞINA GÖNDER
Mübarek Miraç Kandili 2021 ne zaman? Diyanet İşleri dini günler takvimi ile Miraç Kandili tarihi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA