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Normalleşmeye en yakın iller belli oldu! İşte İllere göre haftalık vaka sayısı haritası

Bugün gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı illere göre haftalık vaka sayısı açıkladı. 15-21 Şubat tarihleri aralığında günlük olarak tespit edilen vakaların 100 bin kişi üzerinden oranları bildirilirken bu harita ile beraber normalleşmeye en yakın şehirler de belli olmuş oldu. Bu noktada binlerce vatandaş “İllere göre haftalık vaka sayılarında son durum ne, normalleşmeye en yakın iller hangileri?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte tarafından açıklanan illere göre haftalık vaka sayısı haritası ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 23.2.2021 15:08 Son Güncelleme: 23.2.2021 15:11 ABONE OL
Normalleşmeye en yakın iller belli oldu! İşte İllere göre haftalık vaka sayısı haritası

İllere göre haftalık vaka sayısını içeren harita bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. 15-21 Şubat tarihleri aralığında tespit edilen vakalara dair detaylar belli olurken 100 bin kişi üzerinden verilen bu oranlarla normalleşme sürecine en yakın şehirler de bir nevi belli olmuş oldu. Bu kapsamda "İllere göre haftalık vaka sayılarında son durum ne, normalleşmeye en yakın iller hangileri?" soruları binlerce vatandaş tarafından yanıt arıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından gelen illere göre haftalık vaka haritasına göre; her 100 bin kişide İstanbul'da 68,23, Ankara'da 35,39, İzmir'de 42,67 olarak bildirildi.

İŞTE NORMALLEŞMEYE EN YAKIN İLLER!

İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayısında ilk üç, Ordu, Giresun ve Trabzon olarak açıklanırken Güneydoğu bölgemizde yer alan iller ise son sırada yer aldı. Bu noktada Mart ayında başlayacak olan normalleşme sürecinde kısıtlamaların ilk olarak kaldırılmaya başlayacağı o iller de belirlenmiş oldu. Gözler şimdi kısıtlamalarla alakalı gelecek son dakika açıklamasında…

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin haftalık vaka sayılarını paylaştı! İşte normalleşmeye yakın iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Koca, ''Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız.'' açıklamasını yaptı.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin haftalık vaka sayılarını paylaştı! İşte normalleşmeye yakın iller

KARADENİZ BÖLGESİ'NDEKİ VAKA YOĞUNLUĞU KORKUTUYOR

"covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan tabloya göre, 15-21 Şubat 2021 tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 68,23, Ankara'da 35,39, İzmir'de 42,67 oldu. Vaka sayısı en yüksek iller ise Ordu, Giresun ve Trabzon olarak sıralandı.

NORMALLEŞMEYE EN YAKIN İLLER

İllerin vaka sayısına göre kademeli normalleşmeye geçeceğimiz "Yerinde Karar" döneminde Güneydoğu'daki illerin verileri Türkiye sıralamasının sonunda yer aldı. Her 100 bin kişide haftalık vaka sayısı Hakkari'de 3,21, Şırnak'da 3,91, Muş'ta 8,5, Batman'da 8,71, Iğdır'da 10,43 oldu.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin haftalık vaka sayılarını paylaştı! İşte normalleşmeye yakın iller

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Normalleşmeye en yakın iller belli oldu! İşte İllere göre haftalık vaka sayısı haritası
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