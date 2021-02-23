Normalleşmeye en yakın iller belli oldu! İşte İllere göre haftalık vaka sayısı haritası

İllere göre haftalık vaka sayısını içeren harita bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. 15-21 Şubat tarihleri aralığında tespit edilen vakalara dair detaylar belli olurken 100 bin kişi üzerinden verilen bu oranlarla normalleşme sürecine en yakın şehirler de bir nevi belli olmuş oldu. Bu kapsamda "İllere göre haftalık vaka sayılarında son durum ne, normalleşmeye en yakın iller hangileri?" soruları binlerce vatandaş tarafından yanıt arıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından gelen illere göre haftalık vaka haritasına göre; her 100 bin kişide İstanbul'da 68,23, Ankara'da 35,39, İzmir'de 42,67 olarak bildirildi.

İŞTE NORMALLEŞMEYE EN YAKIN İLLER!

İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayısında ilk üç, Ordu, Giresun ve Trabzon olarak açıklanırken Güneydoğu bölgemizde yer alan iller ise son sırada yer aldı. Bu noktada Mart ayında başlayacak olan normalleşme sürecinde kısıtlamaların ilk olarak kaldırılmaya başlayacağı o iller de belirlenmiş oldu. Gözler şimdi kısıtlamalarla alakalı gelecek son dakika açıklamasında…