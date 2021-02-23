Sağlık çalışanını darp edip kaçmışlardı! O şüphelilerden 1’i yakalandı

İddialara göre; kalp ritim bozukluğu şikayeti ile söz konusu tıp merkezine müracaat eden T.T. ve M.B. isimli iki kişi tedavilerini olup tıp merkezinden ayrıldıktan sonra saat 05:30 sıralarında yeniden tıp merkezine geldi.

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Olaya karışan T.T. isimli diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.