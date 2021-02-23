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Sağlık çalışanını darp edip kaçmışlardı! O şüphelilerden 1’i yakalandı

’da bulunan bir tıp merkezinde görevli sağlık çalışanını darp ederek kaçan iki şüpheliden 1’i yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 23.2.2021 22:31 ABONE OL
Sağlık çalışanını darp edip kaçmışlardı! O şüphelilerden 1’i yakalandı

İstanbul Emniyeti'ni harekete geçiren olay, 23 Şubat Salı gecesi saat 02.30 sıralarında Gaziosmanpaşa İlçesi'ne bağlı Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir tıp merkezinde meydana geldi.

İddialara göre; kalp ritim bozukluğu şikayeti ile söz konusu tıp merkezine müracaat eden T.T. ve M.B. isimli iki kişi tedavilerini olup tıp merkezinden ayrıldıktan sonra saat 05:30 sıralarında yeniden tıp merkezine geldi.

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Olaya karışan T.T. isimli diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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Sağlık çalışanını darp edip kaçmışlardı! O şüphelilerden 1’i yakalandı
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