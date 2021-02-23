Son dakika: Afyonkarahisar’da Gülsüm ve Sevda Yumuk isimli kardeşler kayboldu! Aileleri gözyaşlarına boğuldu!

Son dakika haberler…Olay, Afyonkarahisar merkeze bağlı Sülün beldesinde meydana geldi. Yumuk ailesinin Gülsüm (15) ve Sevda Yumuk (14) isimli kızları, geçtiğimiz 19 Şubat Cuma günü birkaç saat ara ile bir anda ortadan kayboldu. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı sevgi evlerinden birine yerleştirilen kız kardeşler, yaklaşık 10 gün önce ailenin isteği üzerine kaldıkları yurttan izinli olarak çıktı. Bir süre evlerinde aileleriyle yaşayan kız kardeşlerden küçük olan Sevda Yumuk, 'ninemi ziyarete gideceğim' diyerek 19 Şubat Cuma günü akşama doğru evden ayrıldı. Gülsüm Yumuk ise aynı günün gecesi ailesi diğer odadayken evden kaçtı. Kızının kaçtığının birkaç saat sonra farkına varan baba Bünyamin Yumuk (48) ise hemen jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri kız kardeşleri bulmak için bölgede geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Ekipler 4 günden bu yana kız kardeşleri ararken, gidebilecekleri bütün adresleri de araştırıyor.