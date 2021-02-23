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: 'da cinnet getiren baba dehşet saçtı! Eşi ve çocukları ile kendini bıçakladı

haberleri... 'nın Tutak ilçesinde akşam saatlerinde kan donduran bir olay meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Şakir T., ailesiyle oturduğu sırada cinnet getirdi. Şakir T., eline aldığı bıçakla eşi ve çocuklarını bıçakladıktan sonra kendisini de yaraladı. Anne ve 3 çocuğunun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, saldırgan baba da jandarma nezaretinde tedaviye alındı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 23.2.2021 21:47 Son Güncelleme: 23.2.2021 22:01 ABONE OL
Son dakika: Ağrı'da cinnet getiren baba dehşet saçtı! Eşi ve çocukları ile kendini bıçakladı

Ağrı'daki olay, akşam saatlerinde Tutak ilçesine bağlı aşağı Köşk köyünde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Şakir T., iddiaya göre evde ailesiyle oturduğu sırada cinnet getirdi.

CİNNET GETİRDİ, DEHŞET SAÇTI

Şakir T., eline geçirdiği bıçakla eşi Selcan ile çocukları İsa (4), Elif (6) ve Dicle T.'ye (7) saldırdı. Anne ve çocukların yardım çığlıkları üzerine köylüler yardıma koştu.

Eve giren köylüler korkunç manzara ile karşılaştı. Anne ve çocukları kanlar içerisinde bulan köylüler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

ANNE VE ÇOCUKLARININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanan anne ve 3 çocuğu sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Anne Selcan ile çocukların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

SALDIRGAN BABA HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Öte yandan bıçakla kendisine de zarar veren baba Şakir T., jandarma nezaretinde götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Köylüler Şakir T.'nin psikolojik sorunları olduğunu öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Son dakika: Ağrı'da cinnet getiren baba dehşet saçtı! Eşi ve çocukları ile kendini bıçakladı
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