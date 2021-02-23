Son dakika: Ağrı'da cinnet getiren baba dehşet saçtı! Eşi ve çocukları ile kendini bıçakladı

ANNE VE ÇOCUKLARININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanan anne ve 3 çocuğu sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Anne Selcan ile çocukların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.