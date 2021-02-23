Son dakika: Müge Anlı'da Güldane Biçer bulundu mu? Canlı yayında şaşırtan cevap!

Son dakika haberleri... Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
Müge Anlı Güldane Biçer eşi tarafından mı öldürüldü? 17 Eylül 2011 gününden beri nerede olduğu bilinmeyen Güldane Biçer'in eşi Osman Biçer o gün çalıştığı pazardan saat 15.00 civarı ayrılıp eve erken dönmesi şüpheleri güçlendiriyor.
16 Eylül akşamı evlerinin kapısını çalan ev sahibi Güldane'nin onun telefonundan erkekleri aradığını ve daha sonradan onun telefonunu gerı aradıkları için rahatsız olduğunu evini boşaltmalarını istediğini söylemiş. Şüpheli geceden sonra Güldane Biçer'in bir daha görülmemesi merak ediliyor.
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16 Eylül gecesi tartışma olmadığına inanmayan Müge Anlı'ya cevap olarak Osman Biçer "Tartışma yaşadığımız gece ben kendime hakim oldum" dedi. Daha önceden kavga ettikleri esnada Güldane Biçer'in dişini kıran Osman Biçer neyi saklıyor.
YURDA BAŞVURMUŞ!
Karısı kaybolduktan 6 ay sonra onu boşayıp başkaları ile evlenmesi ve karısını bir daha aramaması merak uyandırdı. Eşi kaybolduktan 3 gün sonra çocuklarını yurda vermek için başvuran Osman Biçer Güldane'nin geri dönmeyeceğini nereden bildiği şüphe uyandırdı.SON DAKİKA! Eskişehir'deki aile katliamında flaş detay: Tefeci izi! Gözaltı sayısı 13'e yükseldi!
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