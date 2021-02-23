Son Dakika - TürkNet çöktü mü? İşte TürkNet internet erişim problemi açıklaması

Pek çok kullanıcısı bulunan İnternet Servis Sağlayıcısı TürkNet kullanıcıları tarafından internet erişim problemi yaşlandığı ifade ediliyor. Sosyal medya platformu Twitter üzerinden konuya ilişkin çok sayıda Tweet paylaşılırken söz konusu erişim sorununa ilişkin TürkNet tarafından internet kesintisi ile ilgili resmi açıklama geldi.

SON DAKİKA TÜRKNET ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal Medyada çıkan TürkNet internet kesintisiyle ilgili son dakika detayları şu şekilde;