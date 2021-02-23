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Son Dakika - ? İşte açıklaması

İnternet Servis Sağlayıcısı TürkNet kullanıcıları sosyal medya platformu ’da internet erişim problemi yaşadıklarını ifade ediyor. Twitter’da kısa sürede çok sayıda Tweet atılan konuya ilişkin detayları merak edenler, ? sorusuna yanıt aramayı sürdürürken TürkNet tarafından internet kesintisine ilişkin resmi bir açıklama yapıldı. İşte son dakika gelişmesinden detaylar…

Giriş Tarihi: 23.2.2021 22:04 Son Güncelleme: 23.2.2021 22:04 ABONE OL
Son Dakika - TürkNet çöktü mü? İşte TürkNet internet erişim problemi açıklaması

Pek çok kullanıcısı bulunan İnternet Servis Sağlayıcısı TürkNet kullanıcıları tarafından internet erişim problemi yaşlandığı ifade ediliyor. Sosyal medya platformu Twitter üzerinden konuya ilişkin çok sayıda Tweet paylaşılırken söz konusu erişim sorununa ilişkin TürkNet tarafından internet kesintisi ile ilgili resmi açıklama geldi.

SON DAKİKA TÜRKNET ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal Medyada çıkan TürkNet internet kesintisiyle ilgili son dakika detayları şu şekilde;



İstanbul merkezli İnternet servis sağlayıcısı TürkNet'e ilişkin Twitter üzerinden çok sayıda kullanıcı erişim sıkıntısı yaşadıklarına ilişkin Tweet paylaşıyor. Söz konusu iddiaya ilişkin TürkNet tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yaşanan sorunla detayların ilerleyen saatlerde paylaşılması bekleniyor.

TÜRKNET'TEN AÇIKLAMA!

TürkNet kullanıcılarının Twitter üzerinden Tweet gönderdiği resmi TurkNet Destek hesabı üzerinden yapılan açıklamada kısa süreli bir sorun yaşandığı ve hızlıca kontrollerin sağlanıp kademeli olarak erişimin açıldığı ifade edildi.

TürkNet'in Tweeti şöyle;


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Son Dakika - TürkNet çöktü mü? İşte TürkNet internet erişim problemi açıklaması
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