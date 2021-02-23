İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika sokağa çıkma yasağı saatleri açıklaması: Kademeli normalleşme süreci ile yasaklar ne zaman bitecek?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Başkan Erdoğan, illerin Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayrılacağını ve Mart ayında kademeli normalleşme sürecinin başlatılacağını açıklamıştı. Bu açıklamaların ardından yasaklar ne zaman bitecek sorusunun yanıtı hakkında sorgulamalar hız kesmeden sürmeye devam ediyor. Bilindiği üzere sokağa çıkma yasağı hafta içi belli saatlerde hafta sonu ise 56 saat sürecek şekilde uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika sokağa çıkma yasağı saatleri açıklaması!

HAFTA İÇİ HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

4 Aralık 2020 tarihli genelgeye göre; yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi 21.00-05.00 arası, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlamalarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Erdoğan, hafta sonu yasaklar ne zaman kalkacak sorusuna şu yanıtı verdi: "Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz."