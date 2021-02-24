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'da alkol alan iki arkadaşın tartışması ölümle sonuçlandı

'nın Sincan ilçesinde akşam saatlerinde deyim yerinde ise kan donduran bir olay yaşandı. Alkol alan iki arkadaş arasındaki sözlü tartışma kısa sürede büyüdü ve silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, katil zanlısı yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 24.2.2021 21:20 Son Güncelleme: 24.2.2021 21:20 ABONE OL
Ankara'da alkol alan iki arkadaşın tartışması ölümle sonuçlandı

Ankara'daki olay, Sincan ilçesinde bulunan Polatlar bölgesindeki bir taş ocağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, taş ocağının bekçisi İsmail A. (60) ile eskiden taş ocağında çalışan arkadaşı Serkan O. (36) ile alkol almaya başladı.

Bir süre sonra iki arkadaş arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile taş ocağında bekçi olarak görev yapan İsmail A., Serkan O.'ya bıçak çekti.

TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Bunun üzerine Serkan O. yastığın altında bulunan bekçi İsmail A.'ya ait tüfeği alarak ateş etti. Başına isabet eden kurşun sonucu İsmail A. olay yerinde hayatını kaybetti. Taş ocağında bekçilik yapan arkadaşını öldüren eski iş arkadaşı Serkan O., polis ve ambulans ekiplerini kendisi arayıp olay yerine çağırdı.

GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekiplerinin olay yerine gelmesiyle katil zanlısı Serkan O. gözaltına alınırken, olay yerinde hayatını kaybeden İsmail A., Sincan Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

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Ankara'da alkol alan iki arkadaşın tartışması ölümle sonuçlandı
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