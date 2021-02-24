Ankara'da alkol alan iki arkadaşın tartışması ölümle sonuçlandı

TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Bunun üzerine Serkan O. yastığın altında bulunan bekçi İsmail A.'ya ait tüfeği alarak ateş etti. Başına isabet eden kurşun sonucu İsmail A. olay yerinde hayatını kaybetti. Taş ocağında bekçilik yapan arkadaşını öldüren eski iş arkadaşı Serkan O., polis ve ambulans ekiplerini kendisi arayıp olay yerine çağırdı.