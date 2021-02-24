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'ta faciadan dönüldü! Kontrolden çıkan cip benzin istasyonuna girdi

İstanbul 'ta facianın eşiğinden dönüldü. Barbaros Bulvarı'nda kontrolden çıkan cip benzin istasyonuna girdi. Kaza sonucu cip içinde bulunan 4 kişi yaralandı.

DHA
Giriş Tarihi: 24.2.2021 23:06 Son Güncelleme: 24.2.2021 23:07 ABONE OL
Beşiktaş'ta faciadan dönüldü! Kontrolden çıkan cip benzin istasyonuna girdi

Beşiktaş'taki olay, Büyükdere Caddesi Etiler yol ayrımında 20.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barbaros Bulvarı'ndan Levent yönüne giden 34 YZ 2278 plakalı cip, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptı.

AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPARAK BENZİNLİĞE GİRDİ

İçinde 2'si kadın 4 kişinin bulunduğu cip, daha sonra yol kenarındaki tabela ve aydınlatma direğine vurarak benzin istasyonuna girdi. Akaryakıt pompasına doğru ilerleyen cip, pompanın demir bariyerine çarpıp takla attı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu, cip içinde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören benzinlik çalışanları olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdikten sonra yaralıların yardımına koştu. Araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

BİR KADININ SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Özel bir hastanede tedavi altına alınan yaralılardan bir kadının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri, araçta yangın çıkma olasılığına karşı kazaya köpük sıkarak müdahale etti.

İtfaiyenin soğutma çalışmasını tamamlamasının ardından cip çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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Beşiktaş'ta faciadan dönüldü! Kontrolden çıkan cip benzin istasyonuna girdi
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