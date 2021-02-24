Beşiktaş'ta faciadan dönüldü! Kontrolden çıkan cip benzin istasyonuna girdi

Beşiktaş'taki olay, Büyükdere Caddesi Etiler yol ayrımında 20.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barbaros Bulvarı'ndan Levent yönüne giden 34 YZ 2278 plakalı cip, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptı.

AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPARAK BENZİNLİĞE GİRDİ

İçinde 2'si kadın 4 kişinin bulunduğu cip, daha sonra yol kenarındaki tabela ve aydınlatma direğine vurarak benzin istasyonuna girdi. Akaryakıt pompasına doğru ilerleyen cip, pompanın demir bariyerine çarpıp takla attı.