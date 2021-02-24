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gölü erimeye başladı Arpaçay’da tipi etkili oldu

Kars’ın Arpaçay ilçesinde etkili olan tipi sürücülere zor anlar yaşatırken buz tutan Gölü’nde de kıble rüzgarlarının esmesi sonucu tarafında erime başladı.

BEDİR ALTUNOK BEDİR ALTUNOK
Giriş Tarihi: 24.2.2021 11:24 ABONE OL
Çıldır gölü erimeye başladı Arpaçay’da tipi etkili oldu

Kars ve Ardahan'da soğuk hava ve rüzgar gün boyu etkili oldu. Bir kısmı Kars sınırlarında kalan Ardahan'ın buz tutan Çıldır Gölü'nde sular görülmeye başladı. Gölün Ardahan tarafında başlayan erimenin kıble rüzgarlarından kaynaklandığı öğrenildi. Gölün kıyı kesimlerinde su akışına rastlanırken erimenin iç kesimlere doğru gittiği görüldü.

Çıldır'da bu görüntü yaşanırken Kars'ın Arpaçay ilçesinde de tipi etkili oldu. Ardahan Çıldır arasındaki karayolunda ekipler gün boyu temizlik çalışması yaptı. Tipi sürgünlerinin eksik olmadığı yolda zaman zaman sürücüler zor anlar yaşadı. Tipinin gün boyu etkili olduğu yolda alınan önlemler olumsuzların yaşanmasını önledi.

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Çıldır gölü erimeye başladı Arpaçay’da tipi etkili oldu
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