Diyanet’in kıble uzmanı alımı yaptığı yalan çıktı! Olmayan kadroyu var ettiler, yalanı yaydılar

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 81 ilde Kıble Uzmanı alacağına yönelik çeşitli basın yayın organlarında yalan haberler yapıldı. Hatta sosyal medya mecralarında Diyanet'in Kıble Uzmanı alacağına yönelik paylaşımlar yapılarak yalanlar yayıldı. Cumhuriyet Halk Partili kimi isimler de bu yalanlara iştirak etti. Onlardan biri de Erdal Aksünger'di. Aksünger, sosyal medya hesabından "Diyanet 81 il için Kıble uzmanı alıyormuş! Güler misin, Ağlar mısın?" ifadelerini kullanırken, Fevzi İşbaşaran ise "Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 ile 4 bin 500 TL maaşla 'Kıble uzmanı' atayacak. Camilerde imam/vaiz var, bunlara ilave bir de 'Kıble uzmanı' camilere gidip 'Aha kıble burası' diye imam/vaiz ve cemaate gösterecek. 'Kıble uzmanı'nın yardımcıları da olmalı, adamlar yorulmasın!" dedi.







"DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞIMIZDA KIBLE UZMANI DİYE BİR KADRO YOKTUR."

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Danışmanı Burak Orhan ise sosyal medya hesabından Kıble Uzmanı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Orhan, sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı: "Diyanet İşleri Başkanlığımızın 81 ile 4500 maaşla Kıble Uzmanı atadığı iddiası baştan sona yalandır. Başkanlığımızca 2015 yılında hazırlanan Mali Durum ve Beklentiler Raporunda 'Yurtiçinde yeni yapılacak camilerin kıblelerinin doğru bir şekilde belirlenmesi amacıyla her ilden bir kişiye eğitim verilecektir' denilmiştir. Rapordaki ifade çarpıtılarak 81 ile Kıble uzmanı atanacak diye algı operasyonu yapılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığımızda Kıble Uzmanı diye bir kadro yoktur."