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Kocaeli emniyetinden  bahis operasyonu

Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından Kocaeli merkezli 4 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 24.2.2021 20:02 ABONE OL
Kocaeli emniyetinden  bahis operasyonu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri tarafından, bazı şahısların internet üzerinden örgütlü olarak yasa dışı bahis oynattığı yönünde duyumlar alınması üzerine başlatılan fiziki ve teknik takip sonucu, 22 Şubat günü Kocaeli merkezli , Aydın ,Sakarya ve Düzce illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 16 kişi Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirilerek sorguları tamamlanan şüphelilerin Perşembe günü Kocaeli Adliyesine sevk edileceği öğrenildi

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Kocaeli emniyetinden  bahis operasyonu
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