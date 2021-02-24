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Resmi Gazete’de yayımlandı! personel alımı 2021 başvuru şartları: Adalet Bakanlığı 13 bin personel alımı yapacak

personel alımı başvuruları başladı! Geçtiğimiz gün Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Adalet Bakanlığı bünyesine 13 bin 202 personel alımı yapılacağını duyurdu. Yapılan bu duyurunun ardından Adalet Bakanlığı personel alım ilanı da yayınlandı. İlana göre, 4 bin 918 infaz ve koruma memuru, 156 şoför, 33 aşçı, 20 sağlık teknikeri, 157 teknisyen, 51 hemşire, 19 ceza infaz kurumu kâtibi, 4 kaloriferci olmak üzere 5 bin 358 personel alımı yapılacak. başladı mı, başvuru şartları neler soruları bu noktada gündemdeki yerini koruyor. İşte Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartlarına ilişkin ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 24.2.2021 09:43 ABONE OL
Resmi Gazete’de yayımlandı! Adalet Bakanlığı personel alımı 2021 başvuru şartları: Adalet Bakanlığı 13 bin personel alımı yapacak

Adalet Bakanlığı bünyesine alınacak olan 13 bin 202 personel alımı ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Adalet Bakanı Gül geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla bakanlık bünyesine 13 bin 202 personel alımı yapılacağını duyurdu. Bu bünyede görev almak isteyenler ise Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler, ne zaman başlayacak sorularını merak ediyor. Konuya ilişkin ayrıntılar Resmi Gazete'de yayımlandı.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen adaylar başvurularını, https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirecek.

İşte Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve detayları;

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIM TARİHLERİ

Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen adaylar için başvurular 23 Şubat 2021 (bugün) başlıyor. 3 Mart tarihine kadar devam edecek olan başvurular E Devlet üzerinden yapılabiliyor.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

A. Sözleşmeli Pozisyonlara Yerleşebilmek İçin Gereken Şartlar;

1. Genel Şartlar:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

e) Ceza infaz kurumunda istihdam edilecek tüm unvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

f ) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 12.03.2021 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) hemşire ve sağlık teknikeri için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

h) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

ÖZEL ŞARTLAR

a) Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna başvurabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm. 'den kısa boylu olmamak,

3) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83'ten fazla, 70-17=53'ten az olmaması gerekmektedir.)

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Resmi Gazete’de yayımlandı! Adalet Bakanlığı personel alımı 2021 başvuru şartları: Adalet Bakanlığı 13 bin personel alımı yapacak
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