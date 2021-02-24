Sakarya parlayan bir yıldız

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Sakarya Şube Başkanı Engin Tumbaz ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Ziyaret esnasında Başkan Yüce, ziyarete gelen heyet ile Sakarya'nın ticari gelişmeleri, ihracat geleceği ve istihdamı hakkında fikir alışverişinde bulundu. Başkan Yüce, şehrin sanayi kuruluşlarındaki başarısının yanı sıra Türkiye'de örnek olacak tarım projeleri ile tarımsal anlamda güçlü bir kalkınma yaşanacağını da vurguladı. İş insanlarına verdiği destek ve Sakarya'ya yapılan hizmetlerden ötürü Başkan Yüce'ye teşekkür eden heyet, görüşme sonrasında ayet yazılı olan tablo hediye etti.

Sakarya'nın menfaatine yönelik yapılan her çalışmanın destekçisi olduklarını ifade eden Başkan Yüce, "Sakarya ticari yaşamı, ekonomik gücü, üretim kabiliyeti, eşsiz doğası, turizm olanakları ve verimli topraklarıyla ülkemizin parlayan yıldızı. Dünyanın içerisinden geçtiği bu zor dönemde de dahi gerek şehrimizde gerek ülkemizde hamdolsun sanayinin çarkları durmadı, üretim devam etti. Büyükşehir Belediyesi olarak da iş dünyamızla yakın bir çalışma halindeyiz. Böylesine değerli iş insanlarına sahip bu şehir daha çok ihracat rekorları kıracak" diye konuştu.

Yüce, "Sanayi faaliyetlerin yanı sıra bu zengin topraklardan tarım alanında da faydalanacağız. Hayata geçirmeyi hedeflediğimiz tarım projelerimiz ile Sakarya'ya ekonomik anlamda katkılar sağlarken, dünyada ilk olacak çalışmalara da imza atacağız. Kısacası tarımıyla, sanayisiyle, ekonomisiyle güçlü şehir Sakarya hedefleri doğrultusunda büyümeye devam ediyor. Rabbim şehrimize, vatanımıza ve milletimize hizmet için çıktığımız bu yolda her birimize kolaylıklar sağlasın" dedi.