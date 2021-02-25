Araştırma Hastanesi’nin altyapı sorunu çözülüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ), alt yapı sorunlarını gidermek için proje çalışmalarına devam ediyor. DİSKİ, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yıllardır süren altyapı sorununu çözmek için harekete geçti. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Muhammed Asena, konuyla ilgili istişarede bulunmak amacıyla DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi'yi makamında ziyaret etti.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

DİSKİ ekipleri, Genel Müdür Fırat Tutşi'nin talimatının ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışmalara başladı. Tutşi, çalışmaları yerinde inceleyerek teknik ekipten bilgi aldı. Tutşi, ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Muhammed Asena'yı makamında ziyaret ederek çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

"VATANDAŞLARIMIZIN MAĞDUR OLMAMASI İÇİN GECEMİZİ GÜNDÜZÜMÜZE KATARAK ÇALIŞIYORUZ"

İletilen her soruna anında çözüm sunmaya çalıştıklarını belirten DİSKİ Genel Müdürü Tutşi, "Vatandaşlarımızın sağlığı korumak için hizmet sağlayan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanemizde, kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesinde sorunların giderilmesi için gerekli çalışmalara başladık. Vatandaşlarımızın, mağdur olmaması için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz" dedi.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Asena ise, DİSKİ'nin özverili bir şekilde çalıştığını belirterek, "Yıllardır süren ve kronik sorunlardan biri olan su baskınlarının çözümü konusunda DİSKİ Genel Müdürümüz Fırat Tutşi ile müzakereler neticesinde çalışmalar başladı. Tutşi ve ekibine, verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.