Hepsi insan vücudundan çıktı! Çivi, para, jeton...





ÇEŞİT ÇEŞİT, GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR



Prof. Dr. Ekber Şahin, hastaların yemek ve soluk borularından çıkartılan objeler ile yapılan bu koleksiyonun oldukça değerli ve şaşırtıcı olduğunu ifade ederek, "Bu koleksiyon kliniğimizin koleksiyonu. Yıllardır devam eden bir koleksiyon. Bizden önceki çalışan hocalarımızla başlayan ve bizle devam eden bir koleksiyon. İlginç bulduğumuz; soluk yolundan ve yemek borusundan çıkarttığımız yabancı cisimleri biriktirdik. Çok değişik çeşitli cisimler var burada. Tabi bunlar sadece bizim saklayabildiklerimiz. Saklayamadığımız organik dediğimiz; fındık, fıstık ve leblebi gibi birçok yabancı cisim çıkarttık. Yine saklanması mümkün olan ama bazıları hastalar tarafından alınan yabacı cisimler de var. Oldukça değerli bir koleksiyon olduğunu görüyorum. Şuan elimizde 80 civarında yabancı cisim var. İçinde çok çeşitli maddeler var. Türban iğnesi; bozuk para, jeton, balık kılçığı, raptiye ve birçok yabancı cisim var" dedi.