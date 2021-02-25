Öğretmen atamaları için gözler MEB'de! 20 bin öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, atama takvimi belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama sonrası binlerce vatandaş 20 bin öğretmen ataması için bekleyişe geçti. Bu sene Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan eğitim kurumlarındaki ihtiyaç doğrultusunda alınan bu kararla beraber "MEB 2021 öğretmen atama takvimi belli oldu mu, 20 bin kişilik atama ne zaman yapılacak?" sorularına ait yanıt araştırılmaya başlandı. 20 bin öğretmen atamaları için henüz tarih belli değil.
MEB İLE 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Öğretmen atamaları için heyecan dolu bekleyiş sürerken beklenen müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Bu noktada 20 bin kişilik atamanın gerçekleşeceğini ifade eden Erdoğan, "Şimdiden Eğitim ve öğretim camiasına, milletimize ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Şimdi ise atama takvimi için gözler MEB'de!
ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?
2021 yılı için öğretmen atama takvimi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.
MEB 2021 ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK? KONTENJAN SAYISI AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğretmen ataması ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Takvimin henüz belirlenmediğine değinen Ziya Selçuk, "Çok net bir tarih vermek mümkün değil ama çok uzun süreceğini sanmıyorum" dedi. Öğretmen ataması kontenjanlarını ihtiyaçlara göre şekillendirileceğine ifade eden Ziya Seçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı, kendi ihtiyaçlarını istatiksel olarak ortaya koyduktan sonra bunu Maliye Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla görüşüyoruz" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ayrıca, "Bizim ihtiyaçlarımızın ne kadar olduğuyla toplam kadro ihtiyacı belirleniyor. Daha sonra toplam kadronun ne şekilde dağıtılacağı görüşülüyor. Tabii bunun için bütçenin netleşmesi lazım. Şimdiye kadar Milli Eğitim Bakanlığı en yüksek kadroyu aldı. Yine öyle olacağı umudundayım. Bütçe ile ilgili bazı netleşmeler ortaya çıktığında bunu hangi branşta ne kadar atama olacağı ile ilgili görüşeceğiz. Önce toplam ne kadar atama olacağını sonra brans dağılımını açıklayacağız. Eğer bugün bu net olsa paylaşırdık" ifadelerini kullandı.
2020 yılında yapılan öğretmen atamalarının branşı 60 ayrı branştan seçildi. 2020 yılında 50 taban puanıyla binlerce öğretmenin ataması yapıldı.
İşte 2020 yılında branş sıralamasına göre öğretmen atamalarının bazıları...