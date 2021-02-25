Öğretmen atamaları için gözler MEB'de! 20 bin öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, atama takvimi belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama sonrası binlerce vatandaş 20 bin öğretmen ataması için bekleyişe geçti. Bu sene Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan eğitim kurumlarındaki ihtiyaç doğrultusunda alınan bu kararla beraber "MEB 2021 öğretmen atama takvimi belli oldu mu, 20 bin kişilik atama ne zaman yapılacak?" sorularına ait yanıt araştırılmaya başlandı. 20 bin öğretmen atamaları için henüz tarih belli değil.

MEB İLE 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmen atamaları için heyecan dolu bekleyiş sürerken beklenen müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Bu noktada 20 bin kişilik atamanın gerçekleşeceğini ifade eden Erdoğan, "Şimdiden Eğitim ve öğretim camiasına, milletimize ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Şimdi ise atama takvimi için gözler MEB'de!