Pursaklar sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

Ankara Pursaklar İlçe Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Bu hafta veterinerlerimiz tarafından 17 sokak köpeğimiz ve 6 sokak kedimizin ameliyatları başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Geçici süre misafir ettikten sonra tekrar yaşam alanlarına bırakacağız." dedi.

Yıllardır, sokak canlılarının kısırlaştırma ve bakımlarını gerçekleştirdiklerini belirten Çetin, "Hava şartları ağırlaştı, hayvanların dışarda yem bulmaları çok zorlaştığı için 50 ayrı noktada besleme yapıyoruz. Küçük canlılar, yeni doğanlar, hasta olanlar için barınakta tedavi ve bakım yapıp tekrar kendi alanlarına bırakıyoruz." dedi.

AYASOFYA KEDİSİ PURSAKLARDAN

Sokak canlılarının sahiplenmek isteyen vatandaşların belediyenin resmi internet sitesinden canlıları inceleyebileceklerini belirten Başkan Çetin, Regaip Kandili Programında Diyanet işleri Başkanının arkasında poz veren Ayasofya Kedisi Kılıç'ın Pursaklar Belediyesi tarafından Ayasofya Camii Kebire hediye edildiğini hatırlatarak, sokak köpekleriyle beraber kedilerin de bakımını ve tedavilerini üstlendiklerini belirtti.