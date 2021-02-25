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: Başkan Erdoğan’dan saatleri açıklaması! Sokağa çıkma yasağı ve diğer yasaklar ne zaman bitecek?

ve diğer yasaklar ne zaman kaldırılacak sorularına ilişkin yanıt dün Başkan Erdoğan’dan geldi. Erdoğan TBMM partisinin grup toplantısında, yurt genelinde bir süredir uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamalarda bulundu ve normalleşme için tarih verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından, sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı, yasaklar ne zaman bitecek soruları yanıt buldu. Öte yandan Başkan, vaka ve vefat sayılarının yer aldığı günlük tablonun yasaklar üzerinde belirleyici olacağını açıkladı. İşte Başkan Erdoğan’ın o açıklamaları…

Giriş Tarihi: 25.2.2021 07:37 Son Güncelleme: 25.2.2021 07:37 ABONE OL
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan sokağa çıkma yasağı saatleri açıklaması! Sokağa çıkma yasağı ve diğer yasaklar ne zaman bitecek?

Son Dakika Haberi… Başkan Erdoğan dün partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, yasaklar ne zaman bitecek, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı gibi sorulara yanıt verdi. Konuya ilişkin daha önce Başkan Erdoğan 1 Mart tarihini işaret etti. İşte Başkan Erdoğan'ın yasakların kaldırılma tarihi ile ilgili o açıklamaları…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında hafta içi akşam 21.00 ile sabah 05.00 aralığında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Hafta sonu yasağı ise Cuma günü 21.00'da başlıyor ve 56 saat boyunca devam ediyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILACAK MI? YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunmuş ve yasakların kaldırılacağı tarihle ilgili Mart ayını işaret etmişti. Bugün, partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Erdoğan, 'Önümüzde bir tarafta vaka sayıları var diğer tarafta normalleşme takvimi var. Bu ikisini dengeli götüremezsek bir süre sonra yeniden artan vaka ve vefat oranları sebebiyle çok daha sert tedbirleri hayata geçirmemiz kaçınılmaz olacaktır.' dedi ve devam etti.

Başkan Erdoğan'dan normalleşme ile ilgili önemli açıklamalar;

Başkan Erdoğan, üretim, istihdam ve ticaretin yeniden canlanması için normalleşme adımlarının büyük önem taşıdığını bildiklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

Önümüzde bir tarafta vaka sayıları var diğer tarafta normalleşme takvimi var. Bu ikisini dengeli götüremezsek bir süre sonra yeniden artan vaka ve vefat oranları sebebiyle çok daha sert tedbirleri hayata geçirmemiz kaçınılmaz olacaktır. Bunun için milletimden sabır istiyorum. Sadece bizim normalleşme adımları atmamız da yetmiyor. Yakın ekonomik ve insani ilişkilerin bulunduğu Avrupa ile yürümesi şart.

'NORMALLEŞME KRİTERLERİ' VURGUSU

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Eğitimde ilk adımları atmaya başladık. 1 Mart'tan itibaren diğer alanlarda da kriterleri karşılayan illerimizde adımlar atılmaya başlanacaktır. Vatandaşlarımızdan seyir durumunu yakından takip etmek suretiyle bir an önce normalleşme kriterine ulaşılmasını sağlamalarını bekliyorum. Aksi halde vaka ve ölüm sayılarını hedef seviyelerin altına düşürerek salgını tamamen yenmekte zorlanırız.

AŞI MESAJI

Başkan Erdoğan, Mart ayında aşılamada büyük mesafe kat edileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı

Mart ayı aşılama konusunda da çok büyük mesafelerin kat edileceği dönem olacaktır. Aşı temini için tüm kanalları zorluyoruz.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında hafta içi akşam 21.00 ile sabah 05.00 aralığında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Hafta sonu yasağı ise Cuma günü 21.00'da başlıyor ve 56 saat boyunca devam ediyor.

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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan sokağa çıkma yasağı saatleri açıklaması! Sokağa çıkma yasağı ve diğer yasaklar ne zaman bitecek?
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