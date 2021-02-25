SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan sokağa çıkma yasağı saatleri açıklaması! Sokağa çıkma yasağı ve diğer yasaklar ne zaman bitecek?

Son Dakika Haberi… Başkan Erdoğan dün partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, yasaklar ne zaman bitecek, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı gibi sorulara yanıt verdi. Konuya ilişkin daha önce Başkan Erdoğan 1 Mart tarihini işaret etti. İşte Başkan Erdoğan'ın yasakların kaldırılma tarihi ile ilgili o açıklamaları…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında hafta içi akşam 21.00 ile sabah 05.00 aralığında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Hafta sonu yasağı ise Cuma günü 21.00'da başlıyor ve 56 saat boyunca devam ediyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILACAK MI? YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunmuş ve yasakların kaldırılacağı tarihle ilgili Mart ayını işaret etmişti. Bugün, partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Erdoğan, 'Önümüzde bir tarafta vaka sayıları var diğer tarafta normalleşme takvimi var. Bu ikisini dengeli götüremezsek bir süre sonra yeniden artan vaka ve vefat oranları sebebiyle çok daha sert tedbirleri hayata geçirmemiz kaçınılmaz olacaktır.' dedi ve devam etti.