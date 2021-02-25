SON DAKİKA: | Canlı yayında şoke eden iddialar! Hülya Avşar'ın 15 yaşındaki kayıp kızı Müge Anlı'da bulundu...

Son dakika haberi: Müge Anlı canlı yayınında bugün işlenen kayıp Helen Avşar olayı Türkiye'nin gündemine geldi. Daha önce de iki kez kuzeni Mertcan Çolak tarafından kaçırılan 15 yaşındaki genç kızın annesi Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda kızını arıyor. Kızından 4 gündür haber alamayan anne Hülya Avşar gözyaşları içerisinde yaşanan olayı anlatırken kızını daha önce nişanlama bahanesiyle eve getirebildiğini ifade etti.

HELEN AVŞAR'DAN 4 GÜNDÜR HABER YOK!

Hülya Avşar'ın iddiasına göre; annesi cezaevinde olan ve ailecek hırsızlık yapan 17 yaşındaki Mertcan Çolak, Hülya Avşar isimli kadının kızı olan 15 yaşındaki Helin Avşar'ı kaçırdı. Henüz 15 yaşındaki genç kızın önceden de amcasının oğlu olan Çolak ile kaçtığı ancak ardından annesinin nişanlama bahanesiyle evine döndüğü ifade edildi.