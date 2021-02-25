SON DAKİKA: | Canlı yayında şoke eden iddialar! Hülya Avşar'ın 15 yaşındaki kayıp kızı Müge Anlı'da bulundu...

Son dakika haberi: Müge Anlı canlı yayınında bugün işlenen kayıp Helen Avşar olayı Türkiye'nin gündemine geldi. Daha önce de iki kez kuzeni Mertcan Çolak tarafından kaçırılan 15 yaşındaki genç kızın annesi Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda kızını arıyor. Kızından 4 gündür haber alamayan anne Hülya Avşar gözyaşları içerisinde yaşanan olayı anlatırken kızını daha önce nişanlama bahanesiyle eve getirebildiğini ifade etti.
HELEN AVŞAR'DAN 4 GÜNDÜR HABER YOK!
Hülya Avşar'ın iddiasına göre; annesi cezaevinde olan ve ailecek hırsızlık yapan 17 yaşındaki Mertcan Çolak, Hülya Avşar isimli kadının kızı olan 15 yaşındaki Helin Avşar'ı kaçırdı. Henüz 15 yaşındaki genç kızın önceden de amcasının oğlu olan Çolak ile kaçtığı ancak ardından annesinin nişanlama bahanesiyle evine döndüğü ifade edildi.
PEŞ PEŞE İDDİALAR!
Nişanlı olduğu kuzeni Mertcan Çolak tarafından kaçırılan Helen Avşar'ın annesi Hülya Avşar kızını arıyor. Detayları aktaran anne Avşar, markete gittiğinde 15 dakika içerisinde kızının kaçırıldığını ifade ederken kapıyı kilitleyerek evden çıkan anne, kapısının kırılarak içeri girildiği iddiasında bulundu.
STÜDYODA TANSİYON YÜKSELDİ!
Müge Anlı canlı yayınına bağlanan ve kayıp Helen Avşar'ın babası olan İsmail Günden, hakaretler yağdırdı. Canlı yayına bağlanan Baba Günden, Helen Avşar'ın annesi Hülya hanımın kötü biri olduğu ifade etti. Araya giren Müge Anlı "Banane Hülya Avşar'dan sen Helen'i getir. Bu kız daha 15 yaşında, evlendirildiği kaçıran kuzeni 2005 doğumlu." İfadelerini kullanırken İsmail Günden ise "Bak kapatırım telefonu ve kızı getirmem" Sözleriyle izleyenleri çileden çıkardı.Müge Anlı 24 Şubat 2021 Çarşamba Tamamı Tek Parça atv izle! Hülya Avşar'ın kızı Helen Avşar'ı kapıyı kırarak kaçıran... | Video
HELEN AVŞAR BULUNDU!
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında sevinç gözyaşlarına boğan Helen Avşar gelişmesi! Müge Anlı canlı yayında Hülya Avşar'ın kaçırılan 15 yaşındaki Helen Avşar'ın bulunduğunu böyle duyurdu
Müge Anlı'da SON DAKİKA: Hülya Avşar'ın kaçırılan kızı Helen Avşar hakkında canlı yayında gözyaşlarına boğan gelişme | Video