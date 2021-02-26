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30 adet faturasız ve bandrolsüz matkap ele geçirildi

’ın Gölbaşı ilçesinde ilçe jandarma komutanlığının sorumluluk bölgesinde yapılan yol kontrolünde araç içinde yapılan aramada 30 Adet faturasız ve bandrolsüz matkap ele geçirildi.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Giriş Tarihi: 26.2.2021 12:07 ABONE OL
30 adet faturasız ve bandrolsüz matkap ele geçirildi

Konuyla ilgili Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada; "Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığınca Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında F. Y. ile S.D. isimli şahısların bulundukları araç içerisinde yapılan kontrol neticesinde faturasız ve bandrolsüz olan 30 adet matkap ele geçirilmiştir.

Şüpheliler hakkında adli işlemler adli makamlar kontrolünde devam etmektedir.

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30 adet faturasız ve bandrolsüz matkap ele geçirildi
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