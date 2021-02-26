Kilosu 100 TL sipariş yağıyor! Geleneksel yöntemle üretiliyor

Özellikle koronavirüs döneminde talepler katbekat arttı. Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlere ve birçok ile gönderiyoruz. Ayrıca, Almanya'ya da her yıl 5 ton sabun gönderiyoruz" dedi

Defne ve zeytinyağı ile yapılan sabunların, saç dökülmesini ve kepeği önlediğini, cildi beslediğini, kaşıntı, romatizma ve sedef hastalıklarına da iyi geldiğini söyleyen Kaya, sabunun yapım aşamalarını ise şöyle anlattı: "Önce defne ve zeytinyağını kazanın içine döküp, ısıtıyoruz. Daha sonra, kostiki yavaşça döküp, 45 dakika durmadan karıştırıyoruz. Daha sonra hazır kıvama gelen sabunu kalıba dökerek, düzeltiyoruz ve soğumasını bekliyoruz. Soğuyan sabunu küp şeklinde keserek, hazır hale getiriyoruz."