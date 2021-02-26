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Minik yürekler minik dostlarını unutmadı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evi’nde eğitim gören öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak, amacıyla kış aylarında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını ‘Bir Kap Mama Bir Kap Su’ etkinliğiyle besledi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 26.2.2021 16:54 ABONE OL
Minik yürekler minik dostlarını unutmadı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evi'nde eğitim gören öğrenciler, eğitmenlerinin düzenlediği programlarla temel derslerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de katılıyor. Bilgi Evi eğitmenleri tarafından düzenlenen etkinlikle öğrenciler kış aylarında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını 'Bir Kap Mama Bir Kap Su' mesajı ile besledi. Etkinlik, Pandemi kurallarına uygun maske, mesafe ve hijyen dikkate alınarak gerçekleşti.

Bağlar İlçesi'nde bulunan Koşuyolu Parkı'nda uygun yerlere kedi ve köpek mamaları bırakan öğrenciler, hayvanların soğukta kalmamaları için kedi evleri hazırladılar. Evleri, parka bırakan öğrenciler, hayvanları besledikten sonra bir süre onlarla vakit geçirdi.

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Minik yürekler minik dostlarını unutmadı
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