Siirt’te şehit Sungur ailesine Şehadet belgesi verildi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Pençe Kartal-2 Harekât bölgesinde yer alan Gara'da, bölücü terör örgütü PKK tarafından alıkonularak, şehit edilen jandarma er Süleyman Sungur'un ailesine Jandarma Genel Komutanlığınca düzenlenen şehadet belgesini takdim etti.

Şehidin babası Salih Sungur ve aile bireylerini İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ile birlikte ziyaret eden Vali Hacıbektaşoğlu, şehit ailesi ile bir süre sohbet ederek, şehadet belgesini şehidin babasına takdim etti.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin de Jandarma Genel Komutanlığınca hazırlanan Taziye Mesajını şehidin babası Salih Sungur'a takdim ederek, başsağlığı diledi.

Şehidin babasına başsağlığı ve sabır dileyen Vali Hacıbektaşoğlu, "Şehidimiz en ulvi makam olan şehitlik mertebesine erişmiştir. Şehidimize Allahtan rahmet, siz değerli yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabb'im ruhunu şad eylesin. Onun aziz hatırasını her zaman yaşatacağız. Devlet olarak her zaman yanınızdayız. "dedi.

Jandarma Er Süleyman Sungur, 13 Şubat 2021 tarihinde Pençe Kartal-2 Harekât bölgesinde yer alan Gara'da, bölücü terör örgütü PKK tarafından alıkonularak, şehit edilmişti.