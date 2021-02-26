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SON DAKİKA! 'de korkutan deprem! - ile ’da da hissedildi

ile (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ’de 4.1 şiddetinde korkutan bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar ve illerimizde de hissedildi. açıklarında meydana gelen son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı. İşte son dakika deprem haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 26.2.2021 19:25 Son Güncelleme: 26.2.2021 19:25 ABONE OL
SON DAKİKA! Akdeniz'de korkutan deprem! Muğla - Marmaris ile Antalya’da da hissedildi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Akdeniz Girit Adası açıklarında saat 18.46'da 4.1 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 11.5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ülkemizde Muğla - Marmaris ve Antalya illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA - AKDENİZ'DE 4.1 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Akdeniz Girit Adası açıklarında meydana gelen son dakika deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

AFAD VERİLERİ

DEPREMİN DETAYLARI

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SON DAKİKA! Akdeniz'de korkutan deprem! Muğla - Marmaris ile Antalya’da da hissedildi
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