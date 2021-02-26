Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA HABERİ: Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı

SON DAKİKA HABERİ: Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı

’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 işçi yaralandı.

İHA
Giriş Tarihi: 26.2.2021 18:37 Son Güncelleme: 26.2.2021 18:50 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 34'üncü kilometresinde bulunan GAP Havalimanı yakınlarında meydana geldi.

Halil K. idaresindeki 72 AT 788 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Kazada minibüste bulunan 12 işçi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere taşındı. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, trafiği kontrollü bir şekilde sağladı.

SON DAKİKA HABERİ: Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı | Video


Tarım işçilerinin tarlada taş temizleme işinde çalıştıktan sonra minibüsle evlerine döndüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABERİ: Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA