Tarihi ev Mersin’e ve geleceğe yeniden kazandırıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortak çalışma sonucunda, tarihi binayı yıllar sonra kente yeniden kazandırdıklarını belirten Akdeniz Belediyesi Başkanı Mustafa Gültak, "Her yönüyle muhteşem bir mekân olan bu yapıyı, sanatsal ve kültürel faaliyetler ve tanıtımlar için sanatçılarımızın hizmetine de sunacağız" dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, 'İplerin Ressamı' olarak tanınan Mersinli Ressam Ahmet Yeşil, Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Mustafa Erim ve Mersin İl Kültür Turizm Müdürü Emre Duru ile birlikte, Camişerif Mahallesi Uray Caddesi üzerinde bulunan, yenileme çalışmaları sonucu yeniden geleceğe kazandırılan Tarihi Mersin Evi'nde (Eski Muhakemat Binası) incelemelerde bulundu.

GÜLTAK "YILLARDIR UNUTULMUŞ, ATIL KALMIŞ BİR HAZİNE"

Mersin'in tarihine sahip çıktılarını belirten Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, " Bina çok büyük, kemerli, iki katlı ve güzel bir bina. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Akdeniz Belediyemizin ortak çalışmaları sonucu binamızı yenileyip geleceğe kazandırdık. Tabi ki Kültür ve Turizm Bakanımız ve Mersin'in abisi Sayın Lütfi Elvan'ın yoğun destekleri sonucunda bu binanın bu hale gelmesi sağlandı. Kent Konseyi Başkanımız Sayın Erim, Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Sayın Duru'ya da teşekkür ediyorum. Yıllardır unutulmuş bir bina idi burası. Atıl vaziyetteydi. Hâlbuki burası bir hazine. Bu alanı Mersin'e kazandırmış olmaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu.

SANATSAL ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Göreve geldiği ilk günden beri, Mersin'in modern bir şehir olabilmesi için dönüşmesi, bunun için de kentsel dönüşüm projelerinin acilen uygulanması gerektiğini kaydeden Başkan Gültak, Mersin'de çok fazla tarihi Mersin evi ve tarihi alanlar olduğunu belirtti. Akdeniz Belediyesi ile Mersin Üniversitesi'nden hocaların içinde yer alacağı bir kurul oluşturacaklarını da belirten Başkan Gültak, binayı sadece sanat galerisi olarak değil, belediyenin sanatsal etkinliklerinin düzenleneceği bir kültür merkezi olarak kullanacaklarını söyledi.

RESSAM YEŞİL, "KÜLTÜREL VE SANATSAL DEĞERLERİNİ KORUYAN TOPLUMLAR YÜKSELEN TOPLUMLARDIR"

Mersin'e gönül verdiğini, kentin kültür-sanat yaşamı içerisinde 40 yılını geçirdiğini belirten Ahmet Yeşil ise, tarihi binalara sahip çıkılarak restorasyonlarının yapılması çok önemli olduğunu ifade ederek, "Mersin'in kültür ve sanat yaşamına giden yolda kim bir taş koyarsa, bizler de taş üstüne taş koymaya her zaman hazırız. Kültürel ve sanatsal değerlerini koruyan toplumlar yükselen toplumlardır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mersin kazanacak, hepimiz kazanacağız, Türkiye kazanacak" şeklinde konuştu.