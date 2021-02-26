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Tuğba’nın hayalini gerçek oldu! Polis üniformasını giydi

'nın Yumurtalık ilçesinde polis ekipleri, babaannesiyle yaşayan ve büyüyünce polis olmak isteyen Tuğba Tosun'un (12) hayalini gerçek oldu. Tuğba’yı evinde ziyaret eden polis ablaları küçük kıza polis üniforması giydirip, ekip otosuna bindirdi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 26.2.2021 11:08 ABONE OL
Tuğba’nın hayalini gerçek oldu! Polis üniformasını giydi

Adana'nın Yumurtalık ilçesine bağlı Dervişiye Mahallesi'nde yaşayan Tuğba Tosun henüz 4 yaşındayken annesi, üvey babası tarafından öldürdü. Annesi cezaevine giren Tuğba, babaannesine teslim edildi. Tuğba'nın en büyük hayalinin polis olmak olduğunu bilen babaanne Yumurtalık Emniyet Müdürlüğü'ne giderek durumu anlattı.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatıyla Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ile Yumurtalık Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tuğba'yı evinde ziyaret etti. Polisler, Tuğba'ya çeşitli oyuncaklar, kitaplar ve hayalini kurduğu polis üniforması hediye etti. Polisleri görünce büyük mutluluk yaşayan Tuğba, "Ben de büyüyünce polis olmak istiyorum. Beni çok mutlu ettiniz" diyerek sevincini dile getirdi.

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Tuğba’nın hayalini gerçek oldu! Polis üniformasını giydi
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