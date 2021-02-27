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Azılı bisiklet hırsızı yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce yürütülen çalışma kapsamında Muğla’nın Menteşe ilçesinde Ocak ve Şubat aylarında meydana gelen 12 adet bisiklet hırsızlığı ile ilgili şüpheli Z.K. isimli şahıs gözaltına alındı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 27.2.2021 19:11 ABONE OL
Azılı bisiklet hırsızı yakalandı

Operasyon kapsamında bisikletleri çalan şüpheli Z.K.'nın internetten ilan vererek bisikletleri satmaya çalıştığı, çalıntı bisikletlerden bazılarını Muğla Sanayi Sitesi yakınında bir alanda muhafaza ettiği tespit edildi. Sattığı bisikletlerden bir tanesini satın alan kişiden alınan bilgiler doğrultusunda şüphelinin Z.K. isimli şahıs olduğu anlaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum ilçesinde bir şantiyede bekçilik yapan şüpheli, Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordine kurularak Bodrum'da Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınarak, Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Z.K. isimli şahsın geçmiş tarihlerde de 23 adet bisiklet hırsızlığından dosyasının bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Z.K. isimli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi
Şüphelinin çaldığı diğer bisikletler olmak üzere toplam 10 adet bisiklet sahiplerine teslim edilmeye başlandı

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Azılı bisiklet hırsızı yakalandı
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