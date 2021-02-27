Azılı bisiklet hırsızı yakalandı

Operasyon kapsamında bisikletleri çalan şüpheli Z.K.'nın internetten ilan vererek bisikletleri satmaya çalıştığı, çalıntı bisikletlerden bazılarını Muğla Sanayi Sitesi yakınında bir alanda muhafaza ettiği tespit edildi. Sattığı bisikletlerden bir tanesini satın alan kişiden alınan bilgiler doğrultusunda şüphelinin Z.K. isimli şahıs olduğu anlaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum ilçesinde bir şantiyede bekçilik yapan şüpheli, Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordine kurularak Bodrum'da Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınarak, Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Z.K. isimli şahsın geçmiş tarihlerde de 23 adet bisiklet hırsızlığından dosyasının bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Z.K. isimli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi

Şüphelinin çaldığı diğer bisikletler olmak üzere toplam 10 adet bisiklet sahiplerine teslim edilmeye başlandı