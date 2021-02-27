Bugün bakkal ve marketler açık mı ve saat kaçta açılıyor? 27 Şubat Cumartesi sokağa çıkma yasağında BİM, A101, ŞOK market çalışma saatleri!

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatlerde marketlerin açık olup olmadığı binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı genelgesinde yayımlanan bilgilere göre; vatandaşlar ikamet ettikleri yerlere en yakın işletmelerden alışverişlerini yapabilecekler. Bu bakımdan; bakkal, market, manav, fırın, kasap, kuruyemişçi gibi işletmeler belirtilen koşullara göre açık olacak. İşte BİM, A101, ŞOK market çalışma saatleri!
Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır.
HAFTA SONU MARKET VE BAKKALAR AÇIK MI?
* Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır.
* Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.
* Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri ise bugün saat 20.00'ye kadar açık olacaklardır. Bu iş yerleri Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerini sürdüreceklerdir.
* Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır.
* Online sipariş firmaları da Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir.
* Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde, ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir.
* Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
A101 ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ
ŞOK hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
ŞOK hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.