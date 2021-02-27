Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Henüz 21 yaşındaydı! İş yerinde kendini asarak intihar etti

Henüz 21 yaşındaydı! İş yerinde kendini asarak etti

'de kan donduran bir olay meydana geldi. 21 yaşındaki Müslüm Yılmaz, iş yerinde kendini asarak yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 27.2.2021 21:34 Son Güncelleme: 27.2.2021 21:34 ABONE OL
Henüz 21 yaşındaydı! İş yerinde kendini asarak intihar etti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi 6376. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, kendisinden haber alınamayan Müslüm Yılmaz'ın (21) yakınları çalıştığı iş yerine geldi.

KABLO İLE KENDİNİ BORUYA ASTI

İçeri girdiklerinde Müslüm Yılmaz'ı kablo ile boruya asılmış halde bulan yakınlarının haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde, genç adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Henüz 21 yaşındaydı! İş yerinde kendini asarak intihar etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA