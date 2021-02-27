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HES kodu uyarısı yapan otobüs şoförü darbedildi! O anlar kamerada

'nin Gebze ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. HES kodu tanımlı aynı ulaşım kartı ile halk otobüsüne binmek isteyen iki kişi, kendilerini uyaran şoförü darbetti. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 27.2.2021 18:56 Son Güncelleme: 27.2.2021 19:02 ABONE OL
HES kodu uyarısı yapan otobüs şoförü darbedildi! O anlar kamerada

Kocaeli'deki olay, dün Osman Yılmaz Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen iki kişi, Çayırova- Emek hattında sefer yapan halk otobüsüne binmek istedi.

HES KODU UYARISINDA BULUNDU, DARP EDİLDİ

Bu kişiler aynı ulaşım kartını kullanmak isteyince, halk otobüsü şoförü Serkan Karan, HES kodu nedeniyle uyarıda bulundu. Bunun üzerine 2 kişi, sürücü Serkan Karan'ı darbetti.

Kocaeli'de HES kodu uyarısı yapan halk otobüsü şoförünü darbettiler | Video

Sürücü ve yolcular arasında devam eden kısa bir arbedenin ardından, bu kişiler otobüsten inerek uzaklaştı. Olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi olan Serkan Karan, daha sonra şikayetini geri çekti.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada, olay anı halk otobüsünün aracın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, tarafların önce tartıştığı, ardından da iki kişinin halk otobüsü şoförünü darbettiği görülüyor.

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HES kodu uyarısı yapan otobüs şoförü darbedildi! O anlar kamerada
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