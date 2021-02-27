HES kodu uyarısı yapan otobüs şoförü darbedildi! O anlar kamerada

HES KODU UYARISINDA BULUNDU, DARP EDİLDİ

Bu kişiler aynı ulaşım kartını kullanmak isteyince, halk otobüsü şoförü Serkan Karan, HES kodu nedeniyle uyarıda bulundu. Bunun üzerine 2 kişi, sürücü Serkan Karan'ı darbetti.

Kocaeli'de HES kodu uyarısı yapan halk otobüsü şoförünü darbettiler | Video

Sürücü ve yolcular arasında devam eden kısa bir arbedenin ardından, bu kişiler otobüsten inerek uzaklaştı. Olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi olan Serkan Karan, daha sonra şikayetini geri çekti.