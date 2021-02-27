İnstagram Hesabı Kaç Gün Sonra Silinir? İnstagram Hesap Silme Sonrası Hesap Ne Zaman Kapatılır?

İnstagram hesabını çeşitli nedenlerden dolayı silmek isteyen birçok kullanıcı bulunmaktadır. İnstagram silme işleminin nasıl yapıldığına dair bilgiler aranırken, silme aşamasının kaç gün süre sonra gerçekleşeceği de ayrı bir merak konusu olur. Instagram hesabını geri dönmemek üzere kesin olarak silmek isteyenlerin öncelikle aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak İnstagram hesap silme sayfasına gitmesi gerekir. Bu işlem sonunda ise belirli bir süre hesabın tamamen kapatılması beklenir. Peki, Instagram kaç gün sonra silinir?

INSTAGRAM HESABI NASIL SİLİNİR?

Instagram çoğunluk olarak uygulama üzerinden kullanılmaktadır. Bu nedenle de hesabını silmek isteyen kullanıcılar ilk olarak hesap ayarlarına giderek hesabını buradan silmeye çalışsa da başarısız olurlar. Çünkü Instagram hesap silme işlemlerini henüz uygulama üzerinden aktif hale getirmemiştir. Bu da pekçok kullanıcının Instagram hesap silme işlemi konusunda araştırma yapmaya sürüklemektedir.

Instagram hesabını silmek için öncelikle kullanmış olduğunuz tarayıcı üzerinden Instagram'ın resmi internet sitesinde yer alan hesap ayarları sayfasını ziyaret etmeniz gerekir. Buradan sonra ise sırasıyla şu işlemler izlenir;

Instagram hesabı kapatma nedeni belirlenir.

Kullanıcı adı ve şifre doğru bir şekilde yazılır.

''Hesabı Sil'' butonuna tıklayarak işlem başarılı bir şekilde tamamlanır.

İNSTAGRAM KAÇ GÜN SONRA SİLİNİR?

Yukarıda yer alan işlemlerin ardından hesabınız bir anda silinmiş olmaz. Hesaba tekrar girmediğiniz sürece profilinizi kimse görmeyecektir ancak hesabınız da silinmiş olmayacaktır.

İnstagram hesap silme işlemlerini yaptıktan sonra 28 gün boyunca kullanıcı adı ve şifre yazılarak hesaba girilmemelidir. Hesaba giriş yapıldığı takdirde işlem iptal olacaktır.

İşlemin iptal olması halinde ise yukarıda anlatılan silme adımları tekrar uygulanmak zorunda kalır ve 28 gün başa sarar. Özetle; Instagram hesap silme işleminin ardından hesabınızı kalıcı olarak silmek için 28 gün boyunca hesaba giriş yapılmamalıdır.

INSTAGRAM SİLME İŞLEMİ KISAYOLU

Instagram hesabınızı silmek için hesap ayarları ekranını arıyor ancak bulamıyorsanız doğru yerdesiniz. Sabah.com.tr'nin Instagram hesap silme sayfası üzerinden doğrudan hesap silme ekranına ulaşabileceksiniz.

Aşağıdaki bağlantıya tıkladığınızda karşınıza iki seçenek gelecektir. Instagram dondur ve Instagram sil seçeneklerinden birisine tıkladığınızda doğrudan ilgili sayfaya yönlendirileceksiniz.

İNSTGARAM HESAP SİLME VE DONDURMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ