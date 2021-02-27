Kan davası cinayeti!

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Nazım Hikmet Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde 40 yaşındaki R.T., aileleri arasında kan davası olduğu belirlenen 30 yaşındaki Mehmet Tofan Çolak ile karşılaştı. R.T ve Çolak arasında kısa süren bir tartışma yaşandı. Bu sırada belindeki tabancayı çıkaran R.T., genç adamın başına bir el ateş ettikten sonra olay yerinden yaya olarak kaçtı. Kanlar içerinde yere yığılan Mehmet Tofan Çolak, çevredekilerin durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra Mehmet Tofan Çolak, öze bir hastanenin acil servisine kaldırıldı.

YAŞAM MÜCADELİSİNİ KAYBETTİ



Hastanede yapılan müdahalede yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Mehmet Tufan Çolak 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Çolak, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra silahıyla birlikte kayıplara karışan R.T.'nin yakalanması amacıyla polisin başlattığı çalışmalar ise devam ediyor.